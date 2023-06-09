لماذا لجأت روسيا لنشر أسلحة نووية في بيلاروسيا؟ اليكم ابرز الاسباب

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كتب موقع "سكاي نيوز": حدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، موعد نشر الأسلحة النووية التكتيكية في بيلاروسيا خلال يومي 7 و8 تموز المقبل، وذلك بعد اكتمال جاهزية المرافق الخاصة بها.ووسط مخاوف من تصعيد حرب أوكرانيا، بنشر تلك الأسلحة في بيلاروسيا الواقعة على أبواب الاتحاد الأوروبي، فرضت بريطانيا، حزمة عقوبات جديدة ضد مينسك، تحظر تصدير سلع وتقنيات إليها يمكن استخدامها لصنع أسلحة بيولوجية وكيميائية.ووفق وكالة "رويترز"، تشمل الحزمة الجديدة أيضا حظر استيراد الذهب والأسمنت والخشب والمطاط من بيلاروسيا ومنع تصدير الأوراق النقدية والآلات إليها.وأرجع خبراء تحدثوا لموقع "سكاي نيوز عربية" نشر موسكو أسلحة نووية تكتيكية على أراضي حليفتها مينسك، إلى 4 أسباب، وهي: سعي الكرملين لتقويض الدعم العسكري الغربي لأوكرانيا، وإبراز أوراق القوة النووية مع موازنة الوضع العسكري مقابل قوات "الناتو" المسلحة المتمركزة على حدود بيلاروسيا في بولندا، فضلا عن الرد على الاستفزازات الغربية.وتستبق التحركات الروسية، قمة الناتو التي ستستضيفها تموز المقبل الجارة ليتوانيا، الدولة الواقعة في منطقة البلطيق.تطور خطيرواعتبر موقع "آي أو إل" الأميركي، أنها ستكون المرة الأولى التي يتم فيها وضع الرؤوس الحربية لموسكو خارج حدود روسيا منذ سقوط الاتحاد السوفيتي.أما صحيفة "غادريان" البريطانية فوصفت القرار بتطور خطير في موقف الكرملينالأسلحة النووية التكتيكية يمكن إطلاقها عبر صواريخ إسكندر أو من خلال طائرات "سو- 25"، وهما متوافران لدى بيلاروسياتلك الخطوة تأتي في وقت تستعد فيه روسيا لتطورات خطيرة في ساحة القتال المتمثل في الهجوم الأوكراني المضاد.أما مجلة لوبوان الفرنسية فقالت إن تلك الأسلحة أصغر قنبلة ذرية في الترسانة النووية الروسية.وفي نيسان الماضي، باشرت روسيا في تدريب العسكريين البيلاروسيين على استخدام أسلحة نووية "تكتيكية، كما أعلن بوتين أنه تم تجهيز 10 طائرات في بيلاروسيا لاستخدام أسلحة مماثلة.