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عربي-دولي

البيت الأبيض: بايدن لم يكن لديه معرفة مسبقة بالاتهامات ضد ترامب

Lebanon 24
09-06-2023 | 13:33
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قال البيت الأبيض، إن الرئيس جو بايدن لم يكن لديه معرفة مسبقة بشأن الاتهامات التي وجهت إلى الرئيس السابق دونالد ترامب، مشيراً إلى أنه سمع بهذه الاتهامات مثل أي شخص آخر.

ويُتّهم ترامب بأنّه عندما غادر البيت الأبيض مطلع 2021 نقل معه صناديق كاملة من الوثائق الرسمية، بما في ذلك وثائق دفاعية مصنّفة "سرّية جداً"، وبأنه رفض إعادتها لحفظها مثلما ينصّ القانون عندما طلب منه مسؤولون عن الأرشيف ذلك، فيما يعتبر انتهاكاً للقوانين الفيدرالية.
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