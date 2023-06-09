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عربي-دولي
بلينكن يزور الصين الأسبوع المقبل
Lebanon 24
09-06-2023
|
13:35
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أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية، بأن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن سيزور الصين الأسبوع المقبل، حيث سيلتقي في 18 يونيو الجاري مع مسؤولين صينيين.
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وزير الخارجية الأميركي
أنتوني بلينكن
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