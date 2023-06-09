بلينكن يزور الصين الأسبوع المقبل

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية، بأن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن سيزور الصين الأسبوع المقبل، حيث سيلتقي في 18 يونيو الجاري مع مسؤولين صينيين.