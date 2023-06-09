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عربي-دولي

بلينكن يزور الصين الأسبوع المقبل

Lebanon 24
09-06-2023 | 13:35
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أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية، بأن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن سيزور الصين الأسبوع المقبل، حيث سيلتقي في 18 يونيو الجاري مع مسؤولين صينيين.
 
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وزير الخارجية الأميركي

أنتوني بلينكن

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