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عربي-دولي

للمرة الثانية.. مقاتلات بريطانية تعترض طائرات روسية بأجواء الناتو

Lebanon 24
09-06-2023 | 13:47
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اعترض سلاح الجو البريطاني للمرة الثانية في أقل من 24 ساعة طائرات روسية فوق أجواء الناتو.
 
في الأثناء، رافقت مدمرة بريطانية 3 سفن حربية روسية مرت بالقرب من المياه الإقليمية البريطانية.
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وكانت طائرات حربية بريطانية وسويدية قد اعترضت طائرتين عسكريتين روسيتين كانتا تحلقان بالقرب من المجال الجوي لحلف شمال الأطلسي والسويد، وفقا للقوات الجوية الملكية البريطانية.
وقالت القوات الجوية البريطانية إن طائرات "جربين" تابعة للقوات الجوية السويدية وطائرات "تايفون" تابعة للقوات الجوية الملكية البريطانية سارعت لاعتراض طائرة مقاتلة من طراز سو-27 فلانكر وطائرة استطلاع من طراز إيل-20 تتبعان القوات الروسية.
جاء في تغريدة لسلاح الجو الملكي البريطاني عبر تويتر أن الطائرتين الروسيتين لم تمتثلا للمعايير الدولية، وفشلتا في التواصل مع مناطق معلومات الطيران ذات الصلة ومع ذلك، بقيتا في المجال الجوي الدولي وحلقتا بطريقة احترافية. (العربية)
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