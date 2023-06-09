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عربي-دولي

جيش السودان: ملتزمون بالهدنة لكن نحتفظ بحق الرد على أي خرق

Lebanon 24
09-06-2023 | 13:57
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بعد إعلان المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة توصل ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى اتفاق وقف إطلاق نار جديد في كافة أنحاء البلاد لمدة 24 ساعة، أكد الجيش السوداني التزامه بالهدنة.
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غير أنه نوه في بيان، إلى احتفاظه بحق التعامل مع أي خروقات قد يرتكبها الدعم السريع خلال هذه الهدنة.
بدورها أكدت قوات الدعم السريع في بيان التزامها بوقف إطلاق النار وتقديم المساعدات للمتضررين خلال الهدنة.
وتبدأ الهدنة اعتباراً من الساعة السادسة بتوقيت العاصمة الخرطوم من صباح غد السبت، وفق وزارة الخارجية السعودية.

كما سيلتزم طرفا الصراع في السودان، حسب الاتفاق، بوقف الهجمات والقصف المدفعي، وإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين.

كذلك أكدت الرياض وواشنطن مشاركتهما الشعب السوداني حالة الإحباط جراء عدم الالتزام بالهدن السابقة، مضيفتين أنه "في حالة عدم التزام طرفي الصراع بالسودان بالهدنة سنضطر لتأجيل محادثات جدة".
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