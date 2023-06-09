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عربي-دولي

بايدن يدشن حملته الانتخابية من ولاية بنسلفانيا

Lebanon 24
09-06-2023 | 14:13
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ذكر بيان صادر عن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيقيم أولى فعاليات حملته الانتخابية في الأسبوع المقبل، مع سعيه للفوز بولاية ثانية.

وقال البيان إن بايدن سيحضر تجمعاً انتخابياً مع أعضاء نقابيين في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا يوم 17 حزيران الجاري.
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