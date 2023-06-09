بايدن يدشن حملته الانتخابية من ولاية بنسلفانيا

ذكر بيان صادر عن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيقيم أولى فعاليات حملته الانتخابية في الأسبوع المقبل، مع سعيه للفوز بولاية ثانية.



وقال البيان إن بايدن سيحضر تجمعاً انتخابياً مع أعضاء نقابيين في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا يوم 17 حزيران الجاري.

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