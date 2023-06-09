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عربي-دولي

روسيا وتركيا تناقشان التعاون في مجال الطاقة

Lebanon 24
09-06-2023 | 14:29
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قالت وزارة الخارجية الروسية، إن الوزير سيرغي لافروف أجرى اتصالاً هاتفياً بنظيره التركي هاكان فيدان.

وأضافت أن الوزيرين ناقشا التعاون في مجال الطاقة، بالإضافة إلى القضايا الدولية.
 
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