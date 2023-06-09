روسيا وتركيا تناقشان التعاون في مجال الطاقة

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قالت وزارة الخارجية الروسية، إن الوزير سيرغي لافروف أجرى اتصالاً هاتفياً بنظيره التركي هاكان فيدان.وأضافت أن الوزيرين ناقشا التعاون في مجال الطاقة، بالإضافة إلى القضايا الدولية.