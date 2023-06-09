22 قتيلا من جراء انفجار ذخائر في الصومال





وقال المسؤول عبدي أحمد علي في مؤتمر صحفي: "وقعت كارثة قرب قوريولي، لقي أطفال أبرياء مصرعهم في انفجار نجم عن قذائف هاون".

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ولم يحدد المسؤول مصدر هذه الذخائر، ولا متى وضعت في المكان المذكور.



وطلب علي من السلطات المساعدة "لسحب هذه الذخائر غير المنفجرة والمتناثرة في المنطقة"، و"تجنب هذه الكوارث". قتل 22 شخصا من بينهم طفلان بانفجار ذخائر في الصومال، في منطقة تبعد حوالى 120 كيلومترا جنوبي مقديشو، حسبما أعلن نائب مفوض المنطقة.وقال المسؤول عبدي أحمد علي في مؤتمر صحفي: "وقعت كارثة قرب قوريولي، لقي أطفال أبرياء مصرعهم في انفجار نجم عن قذائف هاون".ولم يحدد المسؤول مصدر هذه الذخائر، ولا متى وضعت في المكان المذكور.وطلب علي من السلطات المساعدة "لسحب هذه الذخائر غير المنفجرة والمتناثرة في المنطقة"، و"تجنب هذه الكوارث".

وأكد إبراهيم حسن، وهو أحد سكان المدينة، في اتصال مع "فرانس برس"، أن معظم الضحايا "أطفال صغار قضوا في المكان بعدما اصطدم أحدهم بعبوة ناسفة قرب مكان يلهون فيه".



وتشهد المنطقة مواجهات منتظمة بين القوات الصومالية بدعم من قوة الاتحاد الإفريقي، ومتمردي حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، الذين يقاتلون الحكومة منذ عام 2007.



وفي 26 أيار، قتل متمردو حركة الشباب 54 جنديا على الأقل في هجوم على قاعدة للاتحاد الإفريقي يتمركز فيها جنود أوغنديون في مدينة بولو مارير، التي تبعد حوالى 30 كيلومترا من قوريولي.