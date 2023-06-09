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عربي-دولي

خلافا لرغبة السودان.. موفد الأمم المتحدة مستمر في مهامه

Lebanon 24
09-06-2023 | 14:51
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رفضت الأمم المتحدة موقف السودان الذي اعتبر موفدها إلى البلد الذي يشهد معارك منذ أسابيع "شخصا غير مرغوب فيه".

وأعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، الجمعة، أن اعتبار الخرطوم فولكر بيرتس شخصا "غير مرغوب فيه" يتنافى ومبادئ الأمم المتحدة و"لا يمكن تطبيقه"، لافتا إلى أن صفة الألماني "لم تتبدل".
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وقال ستيفان دوغاريك إن "صفة السيد بيرتس لم تتبدل راهنا، ويبقى موقف الأمين العام كما عبر عنه أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي"، في إشارة إلى "الثقة المطلقة" التي عبر عنها أنطونيو غوتيريش مرارا حيال موفده إلى السودان.

وأعلنت الحكومة السودانية أن المبعوث الدولي الألماني "شخص غير مرغوب فيه"، حسبما ذكرت وزارة الخارجية.

وقالت الوزارة في بيان: "أخطرت حكومة جمهورية السودان الأمين العام للأمم المتحدة بإعلان فولكر بيرتس، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة يونيتامس، شخصا غير مرغوب فيه، وذلك اعتبارا من تاريخ اليوم (الخميس)".
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