انفجارات تهز هامبورغ الألمانية

Advertisement

اندلع حريق كبير في موقع قيد الإنشاء قرب ميناء هامبورغ الألمانية، ما تسبب في وقوع انفجارات ضخمة، وتصاعد سحابة من الدخان في سماء المدينة.وقعت الانفجارات في الساعة الخامسة مساءً، بعدما اندلع حريق كبير في موقع بناء مركز تسوق، طالت على إثرها النيران عدداً كبيراً من اسطوانات الغاز المتواجدة على سطح المبنى، ما تسبب في انفجارها بشكل متسارع. وجرى إجلاء أكثر من 100 عامل فوراً من موقع الحادث، بحسب صحيفة «بيلد» الألمانية.وشوهدت سحابة ضخمة من الدخان في سماء المدينة، حيث هرعت أجهزة الأطفاء ورجال الإنقاذ إلى مكان الحادث الذي لم يعرف حتى الآن أسبابه.