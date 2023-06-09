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عربي-دولي

إيطاليا تنقذ سفينة تركية من هجوم قراصنة

Lebanon 24
09-06-2023 | 16:05
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حاول قراصنة يرجح أن يكونوا مهاجرين، خطف سفينة تركية قبالة سواحل نابولي، مما استدعى تدخل القوات الخاصة الإيطالية.

وعلى الإثر، قال وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروسيتو للصحافيين: "هناك عملية جارية على متن سفينة صعد إليها قراصنة. استخدموا أسلحة مثل الخناجر لتهديد طاقمها".
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الى ذلك، أكد مصدر حكومي لـ"فرانس برس"، أنّ القوات الخاصة الإيطالية استعادت السيطرة على السفينة، التي كانت في طريقها إلى فرنسا.
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