إيطاليا تنقذ سفينة تركية من هجوم قراصنة

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حاول قراصنة يرجح أن يكونوا مهاجرين، خطف سفينة تركية قبالة سواحل نابولي، مما استدعى تدخل القوات الخاصة الإيطالية.وعلى الإثر، قال وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروسيتو للصحافيين: "هناك عملية جارية على متن سفينة صعد إليها قراصنة. استخدموا أسلحة مثل الخناجر لتهديد طاقمها".الى ذلك، أكد مصدر حكومي لـ"فرانس برس"، أنّ القوات الخاصة الإيطالية استعادت السيطرة على السفينة، التي كانت في طريقها إلى فرنسا.