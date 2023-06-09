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عربي-دولي

معلومات تنشر للمرة الأولى.. هذا ما جرى لحظة إدخال صدام حسين غرفة الإعدام ورئيس عربي بكى 3 مرات

Lebanon 24
09-06-2023 | 16:12
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يكشف خليل الدليمي، الرئيس السابق لهيئة الدفاع عن الرئيس العراقي الأسبق، عن تفاصيل جديدة حول اللحظات الأخيرة في حياة صدام حسين.
ويتحدث الدليمي قائلاً: "أجهشت بصوت عالٍ جداً بالبكاء حين رمقني بنظرة أبوية وداعية"، مؤكداً أنه لم يكن متوتراً.
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كما يكشف عن أسرار تروى لأول مرة عن محاولات تحرير الرئيس العراقي الأسبق من السجن وتفاصيل عن شنقه ودفنه، واصفاً عملية إعدامه بأنها كانت "غوغائية".
 
ويشير إلى رسالة تلقاها من الولايات المتحدة، تتضمن عرضاً للخروج من العراق، إلى إحدى 3 دول عربية، لافتاً إلى أن الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي بكى 3 مرات خلال لقائه معه حين علم بوضع صدام في السجن.

وقال إن صدام حسين تلقى حكم الإعدام برحابة صدر ورفض تناول أي مهدئات، وقال حين سمع الحكم: "أنا طلقت الحياة منذ 1959".
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