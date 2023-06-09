27
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
25
o
جونية
21
o
النبطية
21
o
زحلة
19
o
بعلبك
28
o
بشري
27
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
فضيحة "بارتي غيت".. بوريس جونسون يستقيل من "العموم البريطاني"
Lebanon 24
09-06-2023
|
17:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون مساء الجمعة استقالته من البرلمان، وذلك على خلفية التحقيق البرلماني حول فضيحة “بارتي غيت”، أي المناسبات التي استضافها مقر داونينغ ستريت في انتهاك للقيود الصحية المتصلة بوباء كوفيد-19.
Advertisement
وأكد جونسون (58 عاماً) أن قراره يدخل حيز التنفيذ فوراً، ما يعني إجراء انتخابات فرعية ستشكل مزيداً من الضغط السياسي على رئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك.
بارتي غيت
وكان جونسون من بين عشرات الأشخاص في داونينغ ستريت الذين فرضت الشرطة غرامات عليهم لخرقهم قواعد كوفيد منذ العام 2020، ليصبح مقر رئيس الحكومة البريطانية العنوان الأكثر عرضة لهذا النوع من العقوبات على مستوى البلاد.
وكانت رئاسة جونسون للوزراء قد انهارت في عام 2022 بعد أن تبين أن العشرات من التجمعات الاجتماعية جرت، وحضر بعضها شخصياً، في وقت مُنع فيه البريطانيون من رؤية أحبائهم بسبب فيروس كورونا.
واعترف جونسون بتضليل البرلمان بشأن وجود تلك التجمعات، لكنه زعم أنه فعل ذلك دون علمه. وقال إن تأكيداته للنواب بأن قواعد كورونا قد تم اتباعها كانت “بحسن نية”.
وأضاف: “أنا هنا لأقول لكم، ويدي على قلبي، أنني لم أكذب على المجلس. عندما أدليت بتلك التصريحات، كان ذلك بحسن نية، واستناداً على ما كنت أعرفه وأؤمن به بصدق في ذلك الوقت”.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
التعرفة الى 10 ملايين ليرة
Lebanon 24
التعرفة الى 10 ملايين ليرة
03:15 | 2023-06-09
09/06/2023 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"تفاصيل" حراك بري الرئاسي.. هذا ما أبلغه لـ"حزب الله"
Lebanon 24
"تفاصيل" حراك بري الرئاسي.. هذا ما أبلغه لـ"حزب الله"
04:00 | 2023-06-09
09/06/2023 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يُعاود ارتفاعه.. هذه تسعيرته في السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار يُعاود ارتفاعه.. هذه تسعيرته في السوق الموازية
03:26 | 2023-06-09
09/06/2023 03:26:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان ضيق مُثير.. نوال بري تغني وترقص وتظهر مع فنان شهير! (فيديو)
Lebanon 24
بفستان ضيق مُثير.. نوال بري تغني وترقص وتظهر مع فنان شهير! (فيديو)
03:56 | 2023-06-09
09/06/2023 03:56:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنة الـ 22 اختفت 9 أعوام.. هكذا تم العثور عليها (فيديو)
Lebanon 24
ابنة الـ 22 اختفت 9 أعوام.. هكذا تم العثور عليها (فيديو)
00:08 | 2023-06-09
09/06/2023 12:08:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
18:30 | 2023-06-09
أنظار الحوثيين تتّجه على الغاز المتدفّق من محافظة مأرب
18:00 | 2023-06-09
الرياض ترحّب بدعم الولايات المتحدة في بناء برنامجها النووي المدني
16:12 | 2023-06-09
معلومات تنشر للمرة الأولى.. هذا ما جرى لحظة إدخال صدام حسين غرفة الإعدام ورئيس عربي بكى 3 مرات
16:05 | 2023-06-09
إيطاليا تنقذ سفينة تركية من هجوم قراصنة
15:55 | 2023-06-09
قد يواجه السجن 75 سنة.. تفاصيل جديدة تكشف للمرة الأولى في قضية وثائق ترامب
15:38 | 2023-06-09
انفجارات تهز هامبورغ الألمانية
فيديو
معلومات تنشر للمرة الأولى.. هذا ما جرى لحظة إدخال صدام حسين غرفة الإعدام ورئيس عربي بكى 3 مرات
Lebanon 24
معلومات تنشر للمرة الأولى.. هذا ما جرى لحظة إدخال صدام حسين غرفة الإعدام ورئيس عربي بكى 3 مرات
16:12 | 2023-06-09
10/06/2023 02:55:12
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مروع.. عاصفة تخطف ابن الـ 9 سنوات وتقذفه من على علو 20 قدماً شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
فيديو مروع.. عاصفة تخطف ابن الـ 9 سنوات وتقذفه من على علو 20 قدماً شاهدوا ماذا حصل
02:00 | 2023-06-08
10/06/2023 02:55:12
Lebanon 24
Lebanon 24
اعلامية لبنانية ترد على "سطحية" ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
اعلامية لبنانية ترد على "سطحية" ياسمين عز (فيديو)
08:53 | 2023-06-05
10/06/2023 02:55:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact