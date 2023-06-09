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فضيحة "بارتي غيت".. بوريس جونسون يستقيل من "العموم البريطاني"

Lebanon 24
09-06-2023 | 17:01
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أعلن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون مساء الجمعة استقالته من البرلمان، وذلك على خلفية التحقيق البرلماني حول فضيحة “بارتي غيت”، أي المناسبات التي استضافها مقر داونينغ ستريت في انتهاك للقيود الصحية المتصلة بوباء كوفيد-19.
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وأكد جونسون (58 عاماً) أن قراره يدخل حيز التنفيذ فوراً، ما يعني إجراء انتخابات فرعية ستشكل مزيداً من الضغط السياسي على رئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك.

بارتي غيت

وكان جونسون من بين عشرات الأشخاص في داونينغ ستريت الذين فرضت الشرطة غرامات عليهم لخرقهم قواعد كوفيد منذ العام 2020، ليصبح مقر رئيس الحكومة البريطانية العنوان الأكثر عرضة لهذا النوع من العقوبات على مستوى البلاد.

وكانت رئاسة جونسون للوزراء قد انهارت في عام 2022 بعد أن تبين أن العشرات من التجمعات الاجتماعية جرت، وحضر بعضها شخصياً، في وقت مُنع فيه البريطانيون من رؤية أحبائهم بسبب فيروس كورونا.

واعترف جونسون بتضليل البرلمان بشأن وجود تلك التجمعات، لكنه زعم أنه فعل ذلك دون علمه. وقال إن تأكيداته للنواب بأن قواعد كورونا قد تم اتباعها كانت “بحسن نية”.

وأضاف: “أنا هنا لأقول لكم، ويدي على قلبي، أنني لم أكذب على المجلس. عندما أدليت بتلك التصريحات، كان ذلك بحسن نية، واستناداً على ما كنت أعرفه وأؤمن به بصدق في ذلك الوقت”.
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