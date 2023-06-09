الرياض ترحّب بدعم الولايات المتحدة في بناء برنامجها النووي المدني

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لم تعد الولايات المتحدة ولا إسرائيل قادرتين على كبح قرار السعودية ببناء محطة نووية، خاصة أن المتنافسين من أكثر من بلد على بناء هذه المحطة جاهزون لهذه المهمة، ما يجعل واشنطن مضطرة لدخول السباق حتى وإن حرص المسؤولون في تصريحاتهم على تجاهل الأمر وتجنب الحديث فيه.ويأتي الارتباك الأميركي تجاه تمسك السعودية ببناء محطة نووية في ظل تقارب المملكة مع الصين على أكثر من مستوى، وهو مسار يقلق البيت الأبيض، وقد يضغط عليه لدخول المنافسة على بناء المحطة ضمن مسار لاستعادة السعودية إلى صف الولايات المتحدة.وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بعد اجتماعه بوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الخميس إنه بينما ترحب الرياض بدعم الولايات المتحدة في بناء برنامجها النووي المدني: "هناك آخرون يقدمون عطاءات لبنائه".وكان الأمير فيصل بن فرحان يرد على سؤال حول التقارير الإخبارية الأخيرة بأن المملكة تطلب مساعدة الولايات المتحدة في بناء برنامجها النووي مقابل إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.