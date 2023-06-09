Advertisement

عربي-دولي

الرياض ترحّب بدعم الولايات المتحدة في بناء برنامجها النووي المدني

Lebanon 24
09-06-2023 | 18:00
A-
A+
Doc-P-1075988-638219548702239789.jpeg
Doc-P-1075988-638219548702239789.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لم تعد الولايات المتحدة ولا إسرائيل قادرتين على كبح قرار السعودية ببناء محطة نووية، خاصة أن المتنافسين من أكثر من بلد على بناء هذه المحطة جاهزون لهذه المهمة، ما يجعل واشنطن مضطرة لدخول السباق حتى وإن حرص المسؤولون في تصريحاتهم على تجاهل الأمر وتجنب الحديث فيه.
Advertisement
ويأتي الارتباك الأميركي تجاه تمسك السعودية ببناء محطة نووية في ظل تقارب المملكة مع الصين على أكثر من مستوى، وهو مسار يقلق البيت الأبيض، وقد يضغط عليه لدخول المنافسة على بناء المحطة ضمن مسار لاستعادة السعودية إلى صف الولايات المتحدة.
وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بعد اجتماعه بوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الخميس إنه بينما ترحب الرياض بدعم الولايات المتحدة في بناء برنامجها النووي المدني: "هناك آخرون يقدمون عطاءات لبنائه".

وكان الأمير فيصل بن فرحان يرد على سؤال حول التقارير الإخبارية الأخيرة بأن المملكة تطلب مساعدة الولايات المتحدة في بناء برنامجها النووي مقابل إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.
وقال: "ليس سرا أننا نطور برنامجنا النووي المدني المحلي ونفضل بشدة أن نكون قادرين على جعل الولايات المتحدة واحدة من مقدمي العروض. لكن من الواضح أننا نرغب في بناء برنامجنا باعتماد أفضل التقنيات في العالم".

ويعرف السعوديون أن إسرائيل لن توافق على بناء مثل هذه المحطة، ولذلك فهم يدفعون لوضع الجميع أمام الأمر المقضي مستفيدين من نجاح إستراتيجية تعدد الشركاء التي اعتمدها الأمير محمد بن سلمان في السنوات القليلة الماضية.

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:30 | 2023-06-09
17:01 | 2023-06-09
16:12 | 2023-06-09
16:05 | 2023-06-09
15:55 | 2023-06-09
15:38 | 2023-06-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website