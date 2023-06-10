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عربي-دولي

للمرة الأولى: نائبة ترضع طفلها في إحدى جلسات البرلمان.. شاهدوا الفيديو والصور

Lebanon 24
10-06-2023 | 02:00
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للمرة الأولى، أصبحت النائبة جيلدا سبورتييلو، من حركة 5 نجوم  (M5S)، أول امرأة ترضع طفلها في البرلمان الإيطالي، وهي لفتة قوبلت بتصفيق جماعي من قبل زملائها في مجلس النواب.

وأشارت وكالة "أنسا" الإيطالية إلى أن البرلمانية أخذت طفلها بين ذراعيها واستقرت في الجزء العلوي من الغرفة، حيث جاء بعض النواب لتحية فيديريكو الصغير، نجل ريكاردو ريكياردي، وهو أيضا نائب عن حركة 5 نجوم.
 
 
 
 
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وقال نائب رئيس البرلمان، جورجيو مولى "ظهر فيديريكو، نجل زملائنا لأول مرة في القاعة"، وقام بالتصفيق مع باقي الحاضرين للنائبة الإيطالية عندما كانت ترضع طفلها.
 
 
 
ونوهت الوكالة إلى أن النائبة البالغة من العمر 36 عاما، هي المروج لإصلاح لوائح مجلس النواب، التي سمحت لها اليوم بإرضاع ابنها رضاعة طبيعية، وهي على حد تعبيرها "خطوة مهمة تشكل سابقة وتبعث برسالة إلى الدولة وإلى جميع النساء".

وقالت النائبة على شبكات التواصل الاجتماعى "بدءا من اليوم، إذا سمحت أعلى المؤسسات الإيطالية للمرأة العاملة بالرضاعة الطبيعية في مكان العمل، فلن يتم حرمان أي امرأة من هذا الحق أبدا، مهما كانت مهنتها، يجب ألا تضطر أي أم إلى التوقف عن الرضاعة الطبيعية مرة أخرى للعودة إلى العمل".

وفى تشرين الثاني الماضي، وافق مجلس النواب الإيطالي على أنه يمكن للنواب حضور الجلسات مع أطفالهم حتى سن عام واحد.(سكاي نيوز)

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