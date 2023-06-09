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عربي-دولي
ترامب يواجه 37 تهمة جنائية
Lebanon 24
09-06-2023
|
20:00
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أكّد المدعي الفيدرالي الخاص، جاك سميث، الجمعة، أن "القوانين في الولايات المتحدة تنطبق على الجميع"، وذلك بعد نشر 37 اتهاما تستهدف الرئيس السابق، دونالد ترامب، أبرزها تعريض "الامن القومي" للخطر.
وأوضح المدعي في مداخلة مقتضبة نقلت وقائعها مباشرة أن دوائره تريد محاكمة سريعة.
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ووجه القضاء الفيدرالي اتهامات إلى ترامب في كيفية تعامله مع أرشيف البيت الأبيض، ما يشكل سابقة بالنسبة الى رئيس أميركي سابق.
وأظهرت وثائق كشفت عنها محكمة فيدرالية، الجمعة، أن ترامب، يواجه 37 تهمة جنائية من بينها اتهامات بالاحتفاظ دون وجه حق، بوثائق سرية والتآمر لعرقلة العدالة بعد مغادرة البيت الأبيض، في عام 2021.
وأعلنت وزارة العدل عن لائحة الاتهام في يوم شهد استقالة اثنين من محامي ترامب في القضية ومع توجيه اتهامات لمساعد سابق له.
وترتبت الاتهامات على تعامل ترامب مع مواد حكومية حساسة أخذها معه عندما غادر البيت الأبيض.
ومن المقرّر أن يمثل ترامب أمام المحكمة لأول مرة فيما يخص هذه القضية في ميامي، الثلاثاء المقبل، قبل أن يتم 77 عاما بيوم واحد فقط.
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