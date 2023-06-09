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عربي-دولي

بوتين يؤكد: الهجوم الأوكراني المضاد "بدأ"

Lebanon 24
09-06-2023 | 23:00
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الجمعة، ان أوكرانيا أطلقت هجومها المضاد الذي طال انتظاره، من خلال استخدام الاحتياطات الاستراتيجية للجيش الأوكراني.

فقد أكد بوتين، أن الهجوم المضاد الذي تعد له أوكرانيا منذ أشهر "بدأ" على الجبهة، لكن قوات كييف لم تتمكن من "تحقيق أهدافها"، وفق فرانس برس.
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كما أضاف في فيديو بثه على تليغرام مراسل للتلفزيون الروسي العام: "يمكننا أن نؤكد تماماً أن هذا الهجوم بدأ بدليل استخدام احتياطيات استراتيجية"، مردفاً أن المعارك مستمرة منذ 5 أيام لكن "القوات الأوكرانية لم تحقق أهدافها في أي من ساحات المعركة".

"لا يزال يملك قدرات هجومية"
كذلك شدد على أن "كل محاولات الهجوم المضاد التي شنت حتى الآن فشلت، لكن نظام كييف لا يزال يملك قدرات هجومية"، مؤكداً أن الرد الروسي "سيستند إلى هذه الخلاصة".

فيما لفت إلى أن الخسائر الأوكرانية هي لصالح روسيا "بمعدل 3 إلى واحد".

"الخطط تحب الصمت"
يأتي ذلك بعد أن قطعت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، هانا ماليار، الطريق على كافة التكهنات حول الهجوم المضاد، قائلة إن "الخطط تحب الصمت، والهجوم المضاد لن يبدأ كما يروج له على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأكدت في مقابلة مع صحيفة "لوفيغارو الفرنسية، الخميس، أن هذا الهجوم لم يبدأ بعد، لكنه سينطلق قريباً، موضحة أن "الأمور لن تحدث كما يروج لها على شبكات التواصل الاجتماعي، بما معناه الإعلان رسمياً بأن الهجوم سينطلق في الساعة العاشرة من هذا اليوم".

هجمات عدة باتجاه باخموت
غير أنها كشفت في الوقت عينه أن هجمات عدة بدأت منذ الأسبوع الماضي باتجاه باخموت، تلك المدينة التي سقطت تحت سيطرة الروس بعد أشهر من المعارك الدامية ضد قوات فاغنر الروسية.

كما شددت على أن انهيار سد كاخوفكا جنوب البلاد، لن يمنع القوات الأوكرانية من المضي قدماً في خططها.

ولفتت إلى تحقيق تقدم واسع على محور باخموت، بما يسمح بحصول اختراق ما. (العربية)




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