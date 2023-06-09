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عربي-دولي

في الحمامات وبأماكن غريبة.. شاهدوا أين احتفظ ترامب بالوثائق السرية (صور)

Lebanon 24
09-06-2023 | 23:30
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في خطوة قد تعيد تشكيل السباق الرئاسي لعام 2024، وُجّهت 37 تهمة إلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في قضية أرشيف البيت الأبيض (الوثائق السرية)، بحسب لائحة اتهام أُعلن عنها أمس الجمعة، واتهم أيضا بالاحتفاظ بملفات سرية تتعلق ببرامج نووية ودفاعية.
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وقالت وزارة العدل إنه عندما غادر البيت الأبيض في كانون الثاني 2021، أخذ ترامب معه صناديق كاملة من الملفات السرية من البنتاغون و"سي أي ايه" ووكالة الأمن القومي وغيرها من وكالات الاستخبارات.

واحتفظ ترامب بهذه الملفات في أماكن غريبة كالحمامات وغرف تخزين في منزله في مارالاغو في فلوريدا، بحسب لائحة الاتهام المقدمة إلى محكمة فيدرالية في فلوريدا.

وترسم لائحة الاتهام صورة دامغة لمعاملة ترمب للمعلومات الحساسة، وتتهمه بالتحدي المتعمد لمطالب وزارة العدل بإعادة الوثائق التي أخذها من البيت الأبيض إلى مارالاغو، وتجنيد مساعديه في جهوده لإخفاء السجلات.
 
 
 
 
 
بيانات كاذبة
وتتضمن لائحة الاتهام 37 تهمة - 31 منها تتعلق بالاحتفاظ عمدا بمعلومات الدفاع الوطني والتآمر المزعوم والعرقلة والبيانات الكاذبة التي يمكن أن تؤدي مجتمعة إلى عقوبة بالسجن لمدة عام.

وتم اتهامه إلى جانب والت ناوتا المساعد والمستشار المقرب لترامب الذي يقول المدعون إنه أحضر صناديق من غرفة تخزين إلى منزل ترمب لمراجعتها ثم كذب لاحقًا على المحققين بشأن التحرك.

وتظهر صورة مدرجة في لائحة الاتهام عشرات من صناديق الملفات مكدسة في منطقة تخزين.

كذلك، ذكرت لائحة الاتهام أن ترمب متورط شخصيًا في تعبئة وتخزين صناديق لوثائق سرية من البيت الأبيض.
 
 
 
 
حمام.. وغرفة رقص
وبينت اللائحة أنه في أوائل عام 2021، تم تخزين بعض الوثائق السرية في غرفة الرقص، ثم تخزينها في الحمام.

كما ذكرت اللائحة أنه تم رمي وثائق سرية في أرضية غرفة التخزين، وبينت أنه أثناء تنفيذ مذكرة التفتيش من مارالاغو، صادر مكتب التحقيقات الفيدرالي 102 وثيقة مع تصنيفات مختلفة من مكتب تارمب وغرفة التخزين.

ومن المقرر أن يمثل ترامب أول مرة الثلاثاء المقبل أمام محكمة اتحادية في ميامي في فلوريدا.(العربية)


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