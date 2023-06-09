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عربي-دولي

تفاصيل جديدة عن إعدام الرئيس صدام حسين

Lebanon 24
09-06-2023 | 21:30
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وصف خليل الدليمي، رئيس هيئة الدفاع سابقًا عن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، عملية إعدامه بـ"الغوغائية"، متحدثا عن سر حضور ضباط من المخابرات الإيرانية لحظة الإعدام.
وفي لقاء ببرنامج "الذاكرة السياسية" على قناة "العربية"، أشار خليل الدليمي في إجابته للمحاور إلى حضور اثنين من ضباط المخابرات الإيرانية عملية إعدام الرئيس صدام حسين.
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وقال الدليمي إنه أثناء صعود صدام "درج" المشنقة، تكلم الضابطان الإيرانيان باللغة الفارسية "حتى يوصلوا له (لصدام) رسالة أننا نحن من حاكمناك وليس الأمريكان عقابا على حرب الـ8 سنوات".
وعما إذا حضر قائد فيلق القدس الراحل في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني العملية، أجاب: "لا أعتقد".
وذكر أن مريم الريس (مستشارة سابقة لرئاسة الحكومة العراقية) وموفق الربيعي ( مستشار الأمن القومي سابقا في العراق) هما من قاما بتصوير عملية الإعدام.
وأكد أن عدد عقد حبل المشنقة، كانت نفس عدد الصواريخ التي ضربها صدام حسين على إسرائيل.

وعن التشكيك في موت صدام شنقا، أكد موقفه من ذلك قائلا: "كانت عملية إعدامه غوغائية تتجاوز الشنق"، موضحا أن "صدام رفض فعلا وضع الكيس على وجهه أثناء إعدامه".

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