Advertisement

عربي-دولي

معجزة إلهية: العثور على 4 أطفال أحياء بينهم رضيع بعد أسابيع من تحطم طائرتهم (صور)

Lebanon 24
09-06-2023 | 23:48
A-
A+
Doc-P-1076024-638219768731262213.png
Doc-P-1076024-638219768731262213.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو أمس الجمعة، أنه تم العثور على أربعة أطفال من السكان الأصليين للبلاد أحياء في جنوب كولومبيا بعد أكثر من خمسة أسابيع من تحطم الطائرة التي كانوا يستقلونها في غابة كثيفة.
Advertisement

وأنقذ الجيش الأطفال بالقرب من الحدود بين إقليمي كاكيتا وجوافياري في كولومبيا، بالقرب من مكان تحطم الطائرة الصغيرة.

وقال بيترو في رسالة عبر تويتر "فرحة للبلد بأسره! الأطفال الأربعة الذين فقدوا... في الغابة الكولومبية أحياء على ما يبدو".
 
 
 
 
عطل في المحرك
وكانت الطائرة وهي من طراز سيسنا 206، تقل سبعة أشخاص على طريق بين أراراكوارا بإقليم أمازوناس وسان خوسيه ديل جوافياري، وهي مدينة في إقليم جوافياري، عندما أطلقت استغاثة بسبب عطل في المحرك في الساعات الأولى من يوم الأول من أيار.

ولقي ثلاثة بالغين بينهم الطيار حتفهم نتيجة تحطم الطائرة وعثر على جثثهم داخل الطائرة. ونجا الأطفال الأربعة، الذين تبلغ أعمارهم 13 وتسعة وأربعة أعوام، بالإضافة إلى رضيع يبلغ من العمر 11 شهرا.

وأظهرت الصور التي نشرها الجيش الكولومبي مجموعة من الجنود مع الأطفال الأربعة وسط الغابة.

وقال بيترو للصحفيين أمس الجمعة "كانوا معا وفي حالة ضعف، فلنسمح للأطباء بفحصهم. لقد وجدوهم وهذا يجعلني سعيدا للغاية"، مضيفا أن الأطفال دافعوا عن أنفسهم بمفردهم في وسط الغابة.

ووجد رجال الإنقاذ، بدعم من كلاب البحث، في وقت سابق بقايا الفاكهة التي أكلها الأطفال للبقاء على قيد الحياة، بالإضافة إلى ملاجئ مرتجلة مصنوعة من نباتات الغابة.

كما شاركت طائرات وطائرات هليكوبتر من الجيش والقوات الجوية الكولومبية في عمليات الإنقاذ.(العربية)

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:47 | 2023-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:56 | 2023-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2023-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:38 | 2023-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:26 | 2023-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:01 | 2023-06-10
05:00 | 2023-06-10
04:30 | 2023-06-10
04:24 | 2023-06-10
03:54 | 2023-06-10
03:33 | 2023-06-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website