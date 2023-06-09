27
o
بيروت
30
o
طرابلس
26
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
29
o
النبطية
26
o
زحلة
26
o
بعلبك
30
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
معجزة إلهية: العثور على 4 أطفال أحياء بينهم رضيع بعد أسابيع من تحطم طائرتهم (صور)
Lebanon 24
09-06-2023
|
23:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو أمس الجمعة، أنه تم العثور على أربعة أطفال من السكان الأصليين للبلاد أحياء في جنوب كولومبيا بعد أكثر من خمسة أسابيع من تحطم الطائرة التي كانوا يستقلونها في غابة كثيفة.
Advertisement
وأنقذ الجيش الأطفال بالقرب من الحدود بين إقليمي كاكيتا وجوافياري في كولومبيا، بالقرب من مكان تحطم الطائرة الصغيرة.
وقال بيترو في رسالة عبر تويتر "فرحة للبلد بأسره! الأطفال الأربعة الذين فقدوا... في الغابة الكولومبية أحياء على ما يبدو".
عطل في المحرك
وكانت الطائرة وهي من طراز سيسنا 206، تقل سبعة أشخاص على طريق بين أراراكوارا بإقليم أمازوناس وسان خوسيه ديل جوافياري، وهي مدينة في إقليم جوافياري، عندما أطلقت استغاثة بسبب عطل في المحرك في الساعات الأولى من يوم الأول من أيار.
ولقي ثلاثة بالغين بينهم الطيار حتفهم نتيجة تحطم الطائرة وعثر على جثثهم داخل الطائرة. ونجا الأطفال الأربعة، الذين تبلغ أعمارهم 13 وتسعة وأربعة أعوام، بالإضافة إلى رضيع يبلغ من العمر 11 شهرا.
وأظهرت الصور التي نشرها الجيش الكولومبي مجموعة من الجنود مع الأطفال الأربعة وسط الغابة.
وقال بيترو للصحفيين أمس الجمعة "كانوا معا وفي حالة ضعف، فلنسمح للأطباء بفحصهم. لقد وجدوهم وهذا يجعلني سعيدا للغاية"، مضيفا أن الأطفال دافعوا عن أنفسهم بمفردهم في وسط الغابة.
ووجد رجال الإنقاذ، بدعم من كلاب البحث، في وقت سابق بقايا الفاكهة التي أكلها الأطفال للبقاء على قيد الحياة، بالإضافة إلى ملاجئ مرتجلة مصنوعة من نباتات الغابة.
كما شاركت طائرات وطائرات هليكوبتر من الجيش والقوات الجوية الكولومبية في عمليات الإنقاذ.(العربية)
عربي-دولي
منوعات
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تغريدة جديدة لخبير الزلازل اللبناني عن "هزّة اليوم".. ما كشفه مهم جداً!
Lebanon 24
تغريدة جديدة لخبير الزلازل اللبناني عن "هزّة اليوم".. ما كشفه مهم جداً!
14:47 | 2023-06-09
09/06/2023 02:47:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. إليكم خارطة لتوزّع أصوات النواب بين فرنجية وأزعور
Lebanon 24
بالأرقام.. إليكم خارطة لتوزّع أصوات النواب بين فرنجية وأزعور
03:56 | 2023-06-10
10/06/2023 03:56:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان قصير جداً.. جورجينا تروّج لمشروع رونالدو الجديد (صورة)
Lebanon 24
بفستان قصير جداً.. جورجينا تروّج لمشروع رونالدو الجديد (صورة)
11:00 | 2023-06-09
09/06/2023 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال انتهى بمأساة... مقتل شاب في عبيه والقوى الأمنيّة توقف القاتل
Lebanon 24
إشكال انتهى بمأساة... مقتل شاب في عبيه والقوى الأمنيّة توقف القاتل
09:38 | 2023-06-09
09/06/2023 09:38:39
Lebanon 24
Lebanon 24
فجر السعيد تتحدث عن منعها من دخول لبنان... هذا ما قالته عن نصرالله وزيارتها لفلسطين
Lebanon 24
فجر السعيد تتحدث عن منعها من دخول لبنان... هذا ما قالته عن نصرالله وزيارتها لفلسطين
08:26 | 2023-06-09
09/06/2023 08:26:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:01 | 2023-06-10
كان على متنهما 460 راكباً... إصطدام طائرتين صباح اليوم
05:00 | 2023-06-10
من بينهم بيل كلينتون: قبل ترامب.. هؤلاء الرؤساء لاحقتهم الفضائح والقضاء أيضاً!
04:30 | 2023-06-10
ما المتوقع من ولاية أردوغان الثالثة؟
04:24 | 2023-06-10
أسلحة أميركية قد ترجح كفة أوكرانيا في الحرب.. تقرير يكشف
03:54 | 2023-06-10
انفجار مصنع صواريخ ومتفجرات في أنقرة.. وهذه حصيلة القتلى والجرحى (فيديو)
03:33 | 2023-06-10
أدلة تشير إلى تنفيذ انفجارات "نورد ستريم" من بولندا.. هذا ما كشفته صحيفة أميركية
فيديو
معلومات تنشر للمرة الأولى.. هذا ما جرى لحظة إدخال صدام حسين غرفة الإعدام ورئيس عربي بكى 3 مرات
Lebanon 24
معلومات تنشر للمرة الأولى.. هذا ما جرى لحظة إدخال صدام حسين غرفة الإعدام ورئيس عربي بكى 3 مرات
16:12 | 2023-06-09
10/06/2023 12:11:39
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مروع.. عاصفة تخطف ابن الـ 9 سنوات وتقذفه من على علو 20 قدماً شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
فيديو مروع.. عاصفة تخطف ابن الـ 9 سنوات وتقذفه من على علو 20 قدماً شاهدوا ماذا حصل
02:00 | 2023-06-08
10/06/2023 12:11:39
Lebanon 24
Lebanon 24
اعلامية لبنانية ترد على "سطحية" ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
اعلامية لبنانية ترد على "سطحية" ياسمين عز (فيديو)
08:53 | 2023-06-05
10/06/2023 12:11:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact