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عربي-دولي

شركة إسرائيلية تفتحُ مقرّين لها في بلدٍ عربي.. ماذا ستنتج من هناك؟

Lebanon 24
10-06-2023 | 01:07
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تعتزم شركة إسرائيلية متخصصة في صناعة أنظمة دفاعية افتتاح فرعين في المغرب، وفق دبلوماسي إسرائيلي مكلف بمكتب الاتصال مع المغرب.

وقال المكلف بمكتب الاتصال الإسرائيلي لدى المغرب شاي كوهين، إن "شركة إلبيت سيستيمز الإسرائيلية المتخصصة في أنظمة الدفاع، تعتزم فتح فرعين في المغرب لإنتاج الأنظمة الدفاعية".
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كذلك، لفت كوهين إلى أنَّ "أحد الفرعين سيفتتح في مالدار البيضاء"، وذلك وفق ما أفاد موقع "i24news" الإسرائيلي.
وتُعتبر شركة "إلبيت سيستيمز" الإسرائيلية من الشركات العالمية في أنظمة الدفاع الإلكترونية. وبحسب الموقع الإسرائيلي، يأتي الإعلان في وقت تشهد فيه العلاقات المغربية الإسرائيلية تطوراً متسارعاً في الدفاع والأمن.
وأكد كوهين، في وقت سابق أن التعاون العسكري والأمني بينهما يسير نحو أفاق أعمق، بما يخدم العلاقات والمصالح المشتركة للبلدين. 
وزار مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، الرباط، الأربعاء الماضي، وعقد لقاء مع وزير الخارجية ناصر بوريطة،  في حين استقبل رئيس البرلمان المغربي رشيد الطالبي العلمي الخميس، رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا.
 
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