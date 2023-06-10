حقائق جديدة تتكشف: قبل إعدامه 3 دول عرضت على صدام حسين استقباله (فيديو)

في مزيد من التفاصيل حول الأيام الأخيرة من حياة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين قبل إعدامه،



كشف محامي الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، خليل الدليمي، عن ثلاث دول عربية عُرض على الأخير الخروج إليها قبل إعدامه.



فقد كشف الدليمي ضمن رباعية برنامج الذاكرة السياسية على "العربية" أن البنتاغون طلب أن يكتب صدام حسين بخط يده رسالة وأن يقرأها الدليمي بالإعلام يطلب فيها من قوات المقاومة التوقف عن القتال.



في مقابل أن يخرج إلى أحد 3 عواصم عربية تم اختيارها واتفقوا معها، وهي الأردن ومصر وقطر.



وتابع قائلاً: "وأيضا أنا إذا أقنعته ممكن أكون معه وأخرج أنا وعائلتي وجيب متصل بالخزينة العراقية مثل ما حكوا وما عندي مشكلة وأي واحد يريده الرئيس يخرج معه ولكن يعتزل العمل السياسي والإعلامي بشكل نهائي.. العرض المادي كان لي وللرئيس ولمن اختار الرئيس أن يخرج معه".



وأضاف أن الأميركيين عرضوا كذلك في حال اقتنع الرئيس يمكنه أن يختار أي شخص آخر للعمل السياسي، لافتين إلى إمكانيتهم أن يوصلوه إلى منصب نائب رئيس الجمهورية مقابل أن يقنعه.



فيما أجابهم الدليمي أنه سينقل هذا الطلب للرئيس ويبقى له الخيار.

شاهد مضمون العرض الأميركي لصدام حسين في المعتقل.

الدكتور خليل الدليمي – الرئيس السابق لهيئة الدفاع عن الرئيس العراقي الراحل #صدام_حسين.#الذاكرة_السياسية#العراق@taherbaraka pic.twitter.com/cJG6FQHvQQ — العربية برامج (@AlArabiya_shows) June 9, 2023 Advertisement

معلومات مثيرة

وكان الدليمي كشف العديد من المعلومات المثيرة حول الأيام الأخيرة التي تلت سقوط النظام البعثي، وهروب صدام وتخفيه، في الحلقات السابقة من "الذاكرة السياسية".



يذكر أن 20 عاماً مرت على إعلان الرئيس الأميركي جورج بوش في 20 آذار 2003، انطلاق "عملية حرية العراق"، حيث انتشر إثرها نحو 150 ألف جندي أميركي، و40 ألف جندي بريطاني على الأراضي العراقية، بحجة وجود أسلحة دمار شامل لم يتم العثور عليها يوما.(العربية)







