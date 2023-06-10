Advertisement

عربي-دولي

انفجار مصنع صواريخ ومتفجرات في أنقرة.. وهذه حصيلة القتلى والجرحى (فيديو)

Lebanon 24
10-06-2023 | 03:54
A-
A+
Doc-P-1076064-638219920740583214.png
Doc-P-1076064-638219920740583214.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صباح اليوم السبت استيقظت العاصمة التركية أنقرة على دوي انفجار وقع في أحد مصانع الصواريخ.

وأعلنت وزارة الدفاع أن "انفجارا وقع في مصنع MKE للصواريخ والمتفجرات بمنطقة المداغ في العاصمة" كما أفادت بأن 5 عمال لقوا حتفهم.

فيما انتشرت مقاطع مصورة على وسائل التواصل تظهر الدخان الأسود يتصاعد من الموقع.
 
Advertisement


إلا أن رجال الإطفاء تمكنوا من السيطرة على الحريق ومنعوا تمدده إلى محيط المصنع.

في حين هرع عدد من أقارب الضحايا إلى المصنع، كما أظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام محلية. وبدا بعضهم ينتحب ويبكي، فيما كان آخرون ينتظرون معرفة مصير أحبائهم.

يشار إلى أن السلطات استبعدت فرضية الارهاب، وأوضح والي أنقرة أن الانفجار ناجم عن تفاعل كيميائي في مخزن الديناميت.

ويعتبر قطاع الصناعات العسكرية من صواريخ ومتفجرات ومسيرات أو حتى مدرعات ومقاتلة ناشطاً في تركيا.(العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:47 | 2023-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:56 | 2023-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2023-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:38 | 2023-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:26 | 2023-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:01 | 2023-06-10
05:00 | 2023-06-10
04:30 | 2023-06-10
04:24 | 2023-06-10
03:33 | 2023-06-10
02:48 | 2023-06-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website