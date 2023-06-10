انفجار مصنع صواريخ ومتفجرات في أنقرة.. وهذه حصيلة القتلى والجرحى (فيديو)

صباح اليوم السبت استيقظت العاصمة التركية أنقرة على دوي انفجار وقع في أحد مصانع الصواريخ.



وأعلنت وزارة الدفاع أن "انفجارا وقع في مصنع MKE للصواريخ والمتفجرات بمنطقة المداغ في العاصمة" كما أفادت بأن 5 عمال لقوا حتفهم.



فيما انتشرت مقاطع مصورة على وسائل التواصل تظهر الدخان الأسود يتصاعد من الموقع.

Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki Makine ve Kimya Endüstrisi'ne ait Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda meydana gelen patlama sonrası işçi yakınları fabrikanın önüne koştu. pic.twitter.com/f43tS7jayK — Yeni Şafak (@yenisafak) June 10, 2023 Advertisement





إلا أن رجال الإطفاء تمكنوا من السيطرة على الحريق ومنعوا تمدده إلى محيط المصنع.في حين هرع عدد من أقارب الضحايا إلى المصنع، كما أظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام محلية. وبدا بعضهم ينتحب ويبكي، فيما كان آخرون ينتظرون معرفة مصير أحبائهم.يشار إلى أن السلطات استبعدت فرضية الارهاب، وأوضح والي أنقرة أن الانفجار ناجم عن تفاعل كيميائي في مخزن الديناميت.ويعتبر قطاع الصناعات العسكرية من صواريخ ومتفجرات ومسيرات أو حتى مدرعات ومقاتلة ناشطاً في تركيا.(العربية)