بالأرقام.. تعرّفوا على الدول الأكثر إمتلاكاً لإحتياطي اليورانيوم في العالم

يعد اليورانيوم من أهم المعادن المستخدمة في قطاع الطاقة، ويستخدم في إنتاج وتوليد الطاقة النووية، التي تغطي 10% من احتياجات الكهرباء العالمية.
ومن المتوقع أن يزداد الطلب عليه في السنوات المقبلة، إذا تظهر تقديرات جمعية الطاقة النووية أن هناك 60 مفاعلاً نووياً قيد الإنشاء في العالم.
ونشر موقع "إنسايدر مانكي" قائمة لأكثر الدول امتلاكاً لاحتياطي اليورانيوم في العالم، بحسب البيانات الاقتصادية الصادرة عن تقرير مشترك للوكالة الدولية للطاقة الذرّية "آي إيه إي إيه"، ووكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "أو إي سي دي".
وفي ما يلي قائمة بأكثر الدول امتلاكاً لاحتياطي اليورانيوم في العالم:
1- أستراليا: 2049400 (طن)
2- كازاخستان: 969299 (طن)
3- كندا: 87000 (طن)
4- روسيا: 616900 (طن)
5- ناميبيا: 504200 (طن)
6- جنوب أفريقيا: 447700 (طن)
7- النيجر: 439400 (طن)
8- البرازيل: 276800 (طن)
9- الصين: 269799 (طن)
10- 195900 (طن)