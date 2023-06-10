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عربي-دولي

كان على متنهما 460 راكباً... إصطدام طائرتين صباح اليوم

Lebanon 24
10-06-2023 | 05:01
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حدث اصطدام بين طائرتين في مطار هانيدا في طوكيو، صباح اليوم السبت، مما أدى إلى إغلاق موقت لأحد المدارج الأربعة.

ووقع الحادث على ممر لسيارات الأجرة، ولم يتم الإعلان عن أي إصابات.

وبحسب الوزارة وإدارة الإطفاء في طوكيو، فإن الطائرتين المعنيتين كانتا تديرهما الخطوط الجوية التايلاندية وشركة إيفا إيروايز التايوانية.
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وقال راكب كان على متن رحلة طيران إيفا للصحفيين، إنه حدث "ارتطام" أثناء انتظار الطائرة المغادرة، مشيرا إلى أن "جزءا من جناح طائرة الخطوط الجوية التايلاندية تحطم".

وكان حوالي 260 راكبا والطاقم على متن طائرة الخطوط الجوية التايلاندية، بينما كان حوالي 200 على متن طائرة إيفا إيروايز، وفقا لوزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة.

ولاحقا، أعيد فتح المدرج A، الذي يبلغ ارتفاعه 3000 متر، فيما تسبب ذلك بتأخر بعض الرحلات الجوية. (روسيا اليوم)
 
 
 
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