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عربي-دولي

عدد الجرحى مرتفع.. إطلاق نار جماعي يهزّ أميركا إليكم تفاصيل ما حصل ليل أمس

Lebanon 24
10-06-2023 | 05:45
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أصيب العديد من الضحايا بالرصاص خلال إطلاق نار جماعي في مقاطعة ميشن بسان فرانسيسكو، ليل الجمعة، لكن السلطات نفت سقوط قتلى.

وقالت إدارة شرطة سان فرانسيسكو في تغريدة: "نستطيع أن نؤكد أن هناك 9 ضحايا لإطلاق النار، يتوقع أن ينجو الجميع من إصاباتهم".
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أضافت الشرطة أنه لا يوجد تهديد متواصل، وأن إطلاق النار "يبدو موجها ومعزولا"، وفقا للأسوشيتد برس.
 
ونشرت إدارة الطوارئ بالمدينة تغريدة في وقت سابق تطالب فيها السكان بتجنب منطقة شارع 24، وشارع تريت أفينيو.

ذكرت الشرطة أن الضباط استجابوا لإطلاق النار بعد وقت قصير من التاسعة مساء، حسبما ذكرت قناة "كي بي أي إكس".

تم نقل المصابين للمستشفى، ولكن لم يتم التعرف على حالتهم على الفور. (سكاي نيوز عربية) 
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