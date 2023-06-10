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عربي-دولي
بايدن يتصرف بغرابة تجاه رضيع في حضن أمه.. والأمن يتدخل!
Lebanon 24
10-06-2023
|
05:53
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أثارت تصرفات الرئيس الأميركي جو بايدن، الغريبة تجاه رضيع كان في حضن أمه خلال تجمع كبير لعناصر الجيش وأزواجهم في ولاية كارولينا الشمالية، سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وتداول نشطاء فيديو يظهر بايدن وهو يتجه نحو ابن إحدى الجنديات، حيث كان يحاول شمه أو تقبيله على ما يبدو، لكن تدخل الأمن في اللحظة الأخيرة وطلب من الرئيس الأميركي مغادرة المسرح.
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وتم تصوير المقطع في قاعدة "فورت ليبرتي"، حيث أعلن بايدن عن إجراءات جديدة لضمان حصول أزواج العسكريين والمحاربين القدامى في البلاد ومقدمي الرعاية والناجين على فرصة لبناء الأمن الاقتصادي لعائلاتهم. (روسيا اليوم)
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