شولتز: سأتصل ببوتين وأطلب منه الانسحاب من أوكرانيا

كشف المستشار الألماني أولاف شولتز أنه يعتزم التحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر الهاتف قريباً لحثه على سحب القوات من أوكرانيا.

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أوضح شولتس، متحدثاً في مؤتمر الكنيسة البروتستانتية الألمانية في نورمبرغ، اليوم السبت، أنه تحدث إلى بوتين عبر الهاتف في الماضي.كذلك أضاف المستشار أنه "يخطط للقيام بذلك مرة أخرى قريباً".وكان شولتز قد قال في حديث لصحيفة "Kölner Stadt-Anzeiger" الألمانية نهاية أيار الماضي، إنه يخطط للتحدث مع بوتين "في الوقت المناسب"، وأضاف حينها أنه"مر وقت طويل منذ آخر مكالمة هاتفية.في المقابل، أبدت موسكو حينها انفتاحها لأي حوار يصب في حماية مصالح البلاد.يذكر أن المستشار الألماني اتصل بالرئيس الروسي في كانون الثاني من العام الماضي، وحضه على حل النزاع مع أوكرانيا بالدبلوماسية وسحب القوات منها، فيما لفت بوتين الانتباه إلى "الخط المدمر" الذي تنتهجه الدول الغربية. (الحدث)