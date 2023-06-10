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عربي-دولي

ترودو يصل إلى أوكرانيا في زيارة مفاجئة

Lebanon 24
10-06-2023 | 07:30
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وصل رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إلى كييف اليوم السبت في زيارة غير معلنة.

وذكرت شبكة "سي بي سي" أن ترودو وصل إلى أوكرانيا، برفقة نائبه، وزيرة المالية، كريستيا فريلاند. (روسيا اليوم)
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