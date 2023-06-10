ترودو يصل إلى أوكرانيا في زيارة مفاجئة

وصل رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إلى كييف اليوم السبت في زيارة غير معلنة.



وذكرت شبكة "سي بي سي" أن ترودو وصل إلى أوكرانيا، برفقة نائبه، وزيرة المالية، كريستيا فريلاند. (روسيا اليوم)

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