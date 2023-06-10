روسيا تسجن فناناً أميركيّاً... ما هي تهمته؟

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قررت محكمة "خاموفنيتشيسكي" في موسكو وضع المواطن الأميركي ترافيس ليك، في السجن بتهمة التجارة بالمخدرات.وقالت المحكمة إنه تم سجن ليك مايكل ترافيس كإجراء للاحتفاظ به على ذمة القضية المذكورة.وأوضحت أن المغني والموسيقي السابق متهم بإدارة تجارة المخدرات، وسيظل رهن الاعتقال حتى 6 اب المقبل.وكانت أجهزة الأمن الروسية في العاصمة موسكو، قد اعتقلت الخميس الماضي الموسيقي والمنتج الأميركي ترافيس ليك، للاشتباه في ضلوعه بتجارة المخدرات وابتزاز فتيات واجبارهن على توزيع الممنوعات. (روسيا اليوم)