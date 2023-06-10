السيسي: حريصون على وقف الاقتتال في السودان

قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت إن بلاده استقبلت 200 ألف سوداني خلال الشهرين الماضيين بسبب الأوضاع في بلادهم.

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وأضاف السيسي، اليوم السبت، في كلمة ألقاها خلال زيارة تفقدية للأكاديمية العسكرية المصرية، أنه من المهم السعي إلى استقرار الأوضاع في السودان وعدم التدخل الخارجي في شؤونه، مشيرا إلى وجود 9 ملايين لاجئ في مصر من جنسيات مختلفة.وقال "مش هطول عليكم.. لكن طبعا متابعين أزمة مهمة أوي أوي.. ودي مع الأشقاء في السودان، ودايما بنقول عدم التدخل في شؤون الدول أمر مهم جدا جدا.. وده بيكون له تأثير سلبي على الاستقرار".وتابع "ده موقفنا في ليبيا ونفس الموقف في السودان.. حريصون على وقف الاقتتال ويكون فيه حوار بين الأشقاء في السودان". (روسيا اليوم)