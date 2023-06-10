زيلينسكي يعلنها: الهجوم المضاد بدأ فعلاً

منذ أسابيع وحتى اليوم، لم يتوقف الحديث عن الهجوم الأوكراني المضاد الذي كان مقرراً خلال الربيع الماضي دون تأكيدات رسمية، إلى أن جاء الخبر الحاسم اليوم على لسان الرئيس الأوكراني شخصيا، والذي قطع الشك باليقين.

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فقد أكد فلوديمير زيلينسكي، أن الهجوم المضاد قد بدأ فعلاً، دون أن يكشف عن أي تفاصيل أخرى.



وأضاف الرئيس الأوكراني، السبت، أنه لن يكشف في أي مرحلة بات الهجوم الآن، إلا أنه أكد بدأه فقط.



أتى كلام زيلينسكي ردا على حديث نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، حول أن الهجوم المضاد الذي تعد له أوكرانيا منذ أشهر بدأ على الجبهة.



حينها، شدد سيد الكرملين على أن قوات كييف لم تتمكن من "تحقيق أهدافها"، وفق كلامه.

كذلك شدد الرئيس الروسي على أن كل محاولات الهجوم المضاد التي شنت حتى الآن فشلت، لكن نظام كييف لا يزال يملك قدرات هجومية، مؤكداً أن الرد الروسي سيستند إلى هذه الخلاصة، لافتاً إلى أن الخسائر الأوكرانية هي لصالح روسيا بمعدل 3 إلى واحد. (العربية)