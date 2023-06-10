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طاعن الأطفال في فرنسا يرفض الكلام!

Lebanon 24
10-06-2023 | 10:30
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فيما لا تزال التساؤلات تحيط بالدوافع التي حضته على مهاجمة أطفال أبرياء، تم نقل المشتبه به في هجوم الطعن الذي أسفر عن إصابة أربعة صغار واثنين من المتقاعدين في مدينة آنسي جنوب شرقي فرنسا، اليوم السبت، من مركز الشرطة المحتجز به ليمثل أمام القضاء.
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إلا أن المعتدي عبد المسيح ح. البالغ من العمر 31 عاماً، لا يزال يلوذ بالصمت، ولم يعطِ أي تفسير لهجومه.

فقد أفادت "العربية" أنه "يلتزم صمتا تاما"، مضيفاً أن المعتدي خضع لفحوصات، وتبين أنه لم يكن تحت تأثير المخدرات أو الكحول عند تنفيذه الطعن، وعندما ذكر زوجته وابنته وهتف باسم "يسوع المسيح".

كما أوضحت أنه عُثر بحوزته عند توقيفه على السكين التي استخدمها في الاعتداء، وعلى شعارين مسيحيَيْن وصليب.

ولفتت إلى أن الرجل الثلاثيني كان مشرداً خلال الفترة الماضية.

وأكدت أن الخطر زال عن حياة المصابين الستة. (العربية)
 
 
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