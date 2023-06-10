العثور على قدم داخل قمامة في دولة عربيّة... ماذا كشفت التحقيقات بشأنها؟

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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، خلال الساعات الأخيرة، خبر العثور على قدم بشرية في قمامة بمنطقة المعادي في القاهرة.وأثار الخبر عدة تساؤلات عن سبب تواجد هذا العضو البشري في القمامة.لكن البيان الذي أصدرته وزارة الداخلية المصرية، كشف ملابسات هذه القضية، مؤكدا خبر العثور على القدم بمنطقة حدائق المعادي بالقاهرة والتي تعود لسيدة تحمل جنسية أجنبية.وقال البيان إن عامل نظافة هو من عثر على القدم، وأبلغ قسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة.وكانت القدم المبتورة ملفوفة بشاش أبيض ولاصق طبى.وبعد التحريات التي قامت بها السلطات الأمنية تبين أنه بتاريخ الثالث من حزيران الجاري تم بتر القدم اليسرى بإحدى المستشفيات لسيدة تحمل جنسية أجنبية، إثر معاناتها من مرض السكرى.البيان أفاد بأن ابنة المريضة تسلّمت القدم المبتورة، وهي التي ألقت بها في القمامة.أما عن السبب وراء ذلك، فيقول البيان إن ابنة السيدة التي تسلمت قدم والدتها، توجهت بها لمقبرة قريبة قصد دفنها "إلا أنها فوجئت بطلب العاملين بالمقابر تصريحا بالدفن فانصرفت وقامت بالتخلص منها بإلقائها".وخلص البيان إلى أن السلطات اتخاذت الإجراءات القانونية "وتولت النيابة العامة التحقيق". (الحرة)