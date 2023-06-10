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عربي-دولي

كندا تقدم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا.. ماذا تشمل؟

Lebanon 24
10-06-2023 | 11:24
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أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم السبت، تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، التي يبدو أنها بدأت هجومها المضاد الكبير على القوات الروسية.
وقال ترودو خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي،: "سنواصل دعم أوكرانيا مهما اقتضى الأمر".
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وأعلن رئيس الوزراء الكندي عن تقديم 500 مليون دولار جديدة كمساعدات عسكرية لأوكرانيا، وقال: "هذه مساعدة جديدة تقدمها كندا لأوكرانيا".


وأضاف: "كما سنعمل على تدريب الطيارين الأوكرانيين على المقاتلات الغربية".


وأردف قائلا: "سنواصل أيضا مبادرتنا لصيانة دبابات ليوبارد، وسنقدم 288 من الصواريخ الموجهة للدفاع عن الأجواء الأوكرانية، وكذلك سنقدم عشرة آلاف من الذخائر الدقيقة".

وتستضيف كندا، العضو في حلف شمال الأطلسي، واحدة من أكبر الجاليات الأوكرانية في العالم، وتقدم مساعدات عسكرية ومالية لأوكرانيا لمواجهة العملية العسكرية، التي أطلقتها روسيا في شباط 2022.

وجاءت زيارة ترودو لكييف في أعقاب ليلة من الهجمات الروسية بالصواريخ والطائرات المسيرة على أهداف خارج العاصمة الأوكرانية، بما في ذلك أوديسا وبولتافا وخاركيف. (سكاي نيوز)
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