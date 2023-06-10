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عربي-دولي

بعد اكتشاف "أنشطة غير مشروعة".. مصر تطالب جميع السودانيين بـ"تأشيرة دخول"

Lebanon 24
10-06-2023 | 11:48
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أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن القاهرة وضعت سياسة جديدة تطالب بمقتضاها جميع السودانيين، بالحصول على تأشيرات قبل دخول البلاد بعد اكتشاف "أنشطة غير مشروعة" منها إصدار تأشيرات مزورة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد إن أكثر من 200 ألف سوداني دخلوا مصر منذ اندلاع القتال في السودان في نيسان الماضي.
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وذكرت رويترز أن القرار يأتي على النقيض من اتفاق سابق بين البلدين كان يضمن حرية دخول الأطفال والنساء وكبار السن من الرجال دون الحصول على تأشيرة.

وكان مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي أكد الشهر الماضي بعد اختتامه زيارة إلى مصر، أن "أكثر من 345,000 شخص اضطروا للفرار مؤخرا من السودان، وتستضيف مصر حوالي نصفهم".
وترفض القاهرة إقامة مخيمات للاجئين، إذ تفضل السلطات منحهم حق العمل والتنقل مثلهم مثل المصريين، وفقا لفرانس برس.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكثر من مرة أن الوافدين بسبب أوضاع بلادهم "هم ضيوف وليسوا لاجئين".

وقبل الحرب في السودان، كان أكثر من أربعة ملايين سوداني يعيشون في مصر، بحسب بيانات الأمم المتحدة، إذ يجمع بين البلدين العربيين الجارين العديد من الروابط الثقافية والتاريخية. (الحرة)
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