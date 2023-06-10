Advertisement

عربي-دولي

أسلحة الناتو تقود الهجوم الأوكراني المضاد.. تعرف عليها

Lebanon 24
10-06-2023 | 13:15
A-
A+
Doc-P-1076221-638220250756191523.jpg
Doc-P-1076221-638220250756191523.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد شتاء طويل، شهد قتالا مريرا في مناطق قريبة من باخموت، يبدو أن الحرب الروسية الأوكرانية ستشهد تطورات جديدة في الأيام المقبلة.

وقالت صحيفة "تلغراف" البريطانية إن أوكرانيا بدأت في استخدام المركبات المدرعة الأوروبية، التي توصلت بها خلال الفترة الماضية، مما يشير إلى بداية الهجوم المضاد، الذي طال انتظاره.
Advertisement

وظهرت على الإنترنت لقطات موثوقة لدبابات حلف شمال الأطلسي "الناتو" المشاركة في القتال، حسب "تلغراف".

وقال المصدر إن الفيديوهات أظهرت "ليوبارد 2" جنبا إلى جنب مع المركبات الأصغر، التي رجح المصدر أن تكون "Marders" أو ناقلات مشاة مدرعة أخرى.

ويرجح أن تشكل دبابات "ليوبارد 2" الألمانية تهديدا كبيرا للجيش الروسي، الذي يكافح من أجل نشر دباباته الحديثة مثل "T-14".

ويعتقد أيضا أن مدمرة "AMX-10" الفرنسية الصنع باتت تشتبك مع القوات الروسية، وفق المصدر نفسه.
وإلى جانب "Leopard"، بات الجيش الأوكراني يمتلك دبابات أوروبية أخرى، مثل "British Challenger 2"، لكنها لم تظهر بعد على أرض المعركة.

كما تشمل المساعدات العسكرية الأوروبية أعدادا كبيرة من المركبات الخفيفة مثل "Swiss CV-90"، وهي واحدة من أفضل مركبات المشاة القتالية في العالم، و"Marder"، وهي مركبة جنود مدرعة ألمانية الصنع.

يأتي ذلك فيما أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، السبت، أن الهجوم المضاد والعمليات الدفاعية جارية في أوكرانيا.

وأضاف: "لا أعرف كم من الوقت سيستغرق. لأكون صادقا، لكننا سنقوم بذلك.. نعتقد بقوة أننا سننجح".

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يكشف فيها زيلينسكي عن بدء الهجوم المضاد، الذي حرصت سلطات كييف التكتم على تفاصيله.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:00 | 2023-06-10
16:44 | 2023-06-10
16:44 | 2023-06-10
16:00 | 2023-06-10
15:30 | 2023-06-10
15:29 | 2023-06-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website