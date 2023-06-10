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صورة تنتشر.. شاهد الجندي المصري مع سلاحه المستخدم في قتل 3 جنود إسرائيليين

Lebanon 24
10-06-2023 | 13:41
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، صورة للجندي المصري الشهيد محمد صلاح، ظهر فيه بزيه الميري التابع لقوات الأمن المركزي في مصر ممسكا بسلاح "كلاشينكوف" المستخدم في قتل 3 جنود إسرائيليين.
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وانتشرت الصورة على نطاق واسع في مصر، حيث ظهر الجندي المصري في إحدى النقاط على الحدود خلال نوبة حراسته وهو يبتسم وممسكا بسلاحه.
 
صورة للجندي المصري محمد صلاح مع سلاحه المستخدم في قتل 3 جنود إسرائيليين
 
يذكر أن الأيام الحالية تشهد توترا كبيرا بين الجانبين المصري والإسرائيلي، بعد حادث وقع يوم السبت الماضي على الحدود، قام على إثره مجند مصري بقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة ضابط كبير قبل أن تقتله مجموعة أخرى من الجنود الإسرائيليين. (روسيا اليوم)
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