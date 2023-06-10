بوتين يستخدم أشباها له.. هكذا يمكن اكتشافهم حسب الاستخبارات الأوكرانية

قالت مجلة نيوزويك (Newsweek) نقلا عن مسؤول استخباراتي أوكراني إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين له أشباه ينوبون عنه في مناسبات معينة.

وذكرت المجلة الأميركية أن المتحدث باسم وكالة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية أندريه يوسوف أدلى بهذه التصريحات في مقابلة موسعة الخميس الماضي مع صحيفة "أوكرانيسكا برافدا" الإلكترونية.

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وبحسب المجلة، فإن المسؤولين الأوكرانيين وسط إشاعات عن تدهور صحة الرئيس، قالوا مرارا إن بوتين يستخدم أشباها له. في حين رفض الكرملين تلك المزاعم.



وقال يوسوف: "بوتين يستخدم أشباها، وهذه حقيقة مبنية على معلومات استخبارية وتقييم علماء وظائف الأعضاء والعديد من المتخصصين الآخرين.



واستشهد بزيارة غير معلنة قام بها بوتين إلى المناطق المحتلة في أوكرانيا في آذار الماضي، وهي الأولى له منذ أن شنّ حربا واسعة على الدولة المجاورة في شباط 2022، ومنطقة خيرسون الجنوبية في نيسان الماضي.

وأضاف يوسوف "زياراته للجنوب المحتل مزيفة تماما، ومرتبة بشكل سيء ومتسرع. وكان هناك فرق كبير في سلوك بوتين ومظهره".





وتابع "ما كان ليجلس في تلك السيارة وما كان ليرتدي مثل هذه الملابس أبدا. وما كان ليتحدث إلى السكان المحليين المزعومين، لأننا نعلم أن الوصول إلى بوتين الحقيقي في الكرملين مقيد حتى على حاشيته، وهناك تلك الطاولة التي تزداد طولا، والحجر الصحي الإلزامي الذي يخضع له الناس قبل مقابلته".



وختمت المجلة بما ذكره رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية اللواء كيريلو بودانوف في آب 2022 عن أذني بوتين في برنامج تلفزيوني أوكراني بأنها بدت مختلفة في ظهوره العلني في العديد من المناسبات.



وقال إن عاداته ومظهره وحتى طوله تغيرت. وأضاف "أشباه بوتين لديهم عادات مختلفة وسلوك مختلف ومشاعر مختلفة، وأحيانا تكون لهم أطوال مختلفة إذا أمعنت النظر. (الجزيرة)