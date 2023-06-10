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عربي-دولي

أدلة تشير لتسرب كورونا من ووهان الصينية.. اليكم آخر ما توصل اليه التحقيق

Lebanon 24
10-06-2023 | 15:06
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عاد الحديث عن أصل كورونا إلى الواجهة، مجدداً فقد كشف محققون أميركيون، عن أدلة تشير لتسرب فيروس كورونا من معهد في مدينة ووهان الصينية بعد تجارب بالتعاون مع الجيش الصيني.
 
كما قالوا أن علماء صينيين كانوا يديرون مشروعا سريا يتضمن تجارب خطيرة سبب تفشي فيروس كورونا 2019، وفق تقرير نشرته صحيفة "التايمز".
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وأوضح المحققون أن العلماء جمعوا بالتعاون مع الجيش الصيني مسببات لأمراض قاتلة في ووهان قبيل تفشي كوفيد 19.
 
وفي وقت سابق، فجر عالم حكومي صيني كبير سابق مفاجأة حول الأمر، قائلاً إنه لا ينبغي استبعاد فرضية تسرب كورونا من مختبر.

وأوضح البروفسور جورج غاو، عالم الفيروسات والمناعة الرائد عالمياً والرئيس السابق للمركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، في مقابلة مع شبكة "بي بي سي" البريطانية، أنه "يمكنك دائماً الشك في أي شيء. هذا علم. لا تستبعد أي شيء".

كما أضاف أنه تم إجراء نوع من التحقيق الرسمي في مختبر ووهان، في إشارة محتملة إلى أن الحكومة الصينية ربما تكون قد أخذت نظرية التسرب في المختبر على محمل الجد دون أن تكشف ذلك في العلن.
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