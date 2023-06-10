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عربي-دولي

برفقة أردوغان.. رئيس دولة الإمارات يحضر نهائي دوري أبطال أوروبا

Lebanon 24
10-06-2023 | 15:11
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تواجد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، في ملعب "أتاتورك" الأولمبي لحضور المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، وذلك رفقة الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان.
 
 
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وانطلقت المباراة النهائية بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان، مساء اليوم على ملعب "أتاتورك" الأولمبي.
وجاء حضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للنهائي على هامش زيارة العمل التي يقوم بها لدولة تركيا، حيث التقى بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.


فضلا عن ذلك، تواجد في المقصورة الرئيسية أيضا، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس دولة الإمارات، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة ومالك نادي مانشستر سيتي.
 


ويسعى مانشستر سيتي للفوز بالمباراة والتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، للمرة الأولى في تاريخه.

ويعيش مانشستر سيتي حقبة ذهبية، منذ استحواذ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على ملكيته في عام 2008. (العين)
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