ترامب: التهم الموجهة لي لن تمنعني من الترشح للرئاسة

توجه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لمناصريه في أول كلمه له، بعد توجيه لائحة اتهامات اليه ستؤثر على السباق إلى البيت الأبيض في انتخابات 2024 الرئاسية.





وهاجم ترامب، أفراد من وزارة العدل الأميركية ووصفهم بالفاسدين، وقال: "التهم الموجهة لي لن تمنعني من الترشح للرئاسة".

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وأضاف: "سأعود للرئاسة وسأجعل أميركا عظيمة"، معتبراً أن "الاتهامات الموجهة له من وزارة العدل سخيفة كالتي سبقتها".





وتابع: "الاتهامات الموجهة لي رفعت من شعبيتي بنسبة كبيرة"، مشيرا ً إلى أنه سيكسب المعركة الانتخابية المقبلة بأرقام كبيرة، حسب تعبيره.



كذلك قال ترامب إن الجهات الفيدرالية لا يجب أن تشارك بمحاولة اتهامه. وتابع قائلا: "بايدن يعمل على وضعي بالسجن لتجنب مواجهتي".

إلى ذلك، هاجم الرئيس السابق تعامل إدارة بايدن مع أزمة المهاجرين على الحدود، كما بين أن انسحاب إدارة بايدن من أفغانستان جعلها المصدر الأكبر للأسلحة الأميركية.



وتتضمن لائحة الاتهام التي نشرت الجمعة 37 تهمة بينها "الاحتفاظ غير القانوني بمعلومات تتعلق بالأمن القومي" و"عرقلة عمل القضاء" وتقديم "شهادة زور".



ومع هذه الاتهامات الفدرالية له على خلفية احتفاظه بوثائق حكومية، يضع الرئيس السابق الجمهوري البلد أمام احتمال دخول مرشح فائز البيت الأبيض وهو لا يزال يواجه اتهامات، أو إدارة الحكومة من السجن.



ويواجه ترمب تحقيقا فدراليا آخر لدوره في أحداث الكونغرس في السادس من كانون الثاني 2021.

وتتوقع تقارير إعلامية أن توجه له اتهامات بالابتزاز والتآمر في جورجيا في آب على خلفية محاولة الملياردير قلب نتائج الانتخابات هناك.



ويأتي الحدثان قبل أيام من مثول ترمب المفترض أمام محكمة في ميامي الثلاثاء في الجلسة الأولى في القضية.



وبحسب لائحة الاتهام، تضمنت الوثائق التي أخذها ترمب "معلومات تتعلق بالقدرات الدفاعية للولايات المتحدة ولدول أجنبية، وبالبرامج النووية الأميركية".

كما تتعلق تلك المعلومات بـ"نقاط ضعف محتملة للولايات المتحدة وحلفائها في حال تعرضها لهجوم عسكري" وكذلك "خطط رد محتمل على هجوم أجنبي".



ويعاقب على التهم التي وجهها المدعي الخاص جاك سميث المكلف الإشراف على التحقيق بشكل مستقل، بالسجن مدة تصل إلى 20 عاما لكل منها.



من جانبه، علق ترمب على شبكته "تروث سوشال"، قائلاً: "هذه لم تعد أميركا!"، مؤكدا أنه "لم يكن لديه يوما أي شيء يخفيه". (العربية)