اتفاق الحبوب يزعج روسيا.. فهل تنسحب فعلاً؟

بعد يوم من الاجتماع مع كبيرة مسؤولي التجارة بالأمم المتحدة، نقلت وكالة تاس للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين القول، اليوم السبت، إن بلاده لا تزال غير راضية عن كيفية تنفيذ اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

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وتابع فيرشينين بألا يمكن أن تكون موسكو راضية عن كيفية تنفيذ الاتفاق، قائلاً: "ما زالت هناك عوائق أمام صادراتنا".

كما تابع أنه لفت انتباه ممثلي الأمم المتحدة إلى العقبات التي تواجه منتجي المواد الزراعية ومورديها في روسيا.



وشدد على أن الموزعين ما زالوا مجبرين على التغلب على عدد من القيود والعوائق، التي أثارتها العقوبات غير القانونية بحق روسيا، فيما يتعلق بالمدفوعات المصرفية وتسليم البضائع والتأمين عليها بأنفسهم وبتكاليف عالية، مما يؤثر سلباً على الأسعار وتوافر السلع، وفق قوله.

كذلك لفت إلى أنه ورغم المشاورات الجارية مع الأمم المتحدة بشأن اتفاق الحبوب، إلا أن ليس هناك ما يدعو لتمديد العمل به.