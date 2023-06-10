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عربي-دولي

فقدان أكثر من 3400 امرأة خلال 4 أشهر في هذه الدولة.. والسبب غامض!

Lebanon 24
10-06-2023 | 16:44
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أفاد مكتب أمين المظالم في البيرو اليوم السبت، أنه تم الإبلاغ عن فقدان أكثر من 3400 امرأة بين مطلع العام ونيسان الماضي.
وفي تقرير للمكتب بعنوان "ماذا حدث لهن؟"، جاء أن الأشهر الأربعة الأولى من عام 2023 شهدت تقديم 3406 شكاوى بشأن اختفاء نساء. 
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وبحسب التقرير، فقد تم العثور على 1902 امرأة فقط، وما زالت 1504 نساء مفقودات.
من جهتها، أوضحت نائبة أمين المظالم إيزابيل أورتيز أن "الوضع في ما يتعلق بحالات الاختفاء في البيرو يُصنف أنه حالة خطر داهم"، مشيرة إلى أن "الدولة لا تتخذ إجراءات لمنع هذه الأنواع من الظواهر المتكررة سنويا في الدولة الواقعة في جبال الأنديز والتي يبلغ عدد سكانها 33 مليون نسمة.

ورأت أورتيز أن "الدولة لا تجعل قضية الاختفاء (معظمها عمليات خطف واحتجاز غير قانوني) من أولوياتها".

جدير بالذكر أنه في عام 2022، تم الإبلاغ عن فقدان أكثر من 5380 امرأة معظمهن من الفتيات والمراهقات، وهو رقم أقل بنسبة 9.7% مما كان عليه عام 2021.

ووفق منظمات غير حكومية نسوية، لا تحقق الشرطة والنيابة العامة بشكل كافٍ في العديد من القضايا لأنهما تعتقدان أن النساء هربن بمحض إرادتهن. (روسيا اليوم)
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