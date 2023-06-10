ماكرون يحذر إيران من تسليم طائرات مسيّرة لروسيا

دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إيران، اليوم السبت، إلى "أن تنهي فورا دعمها" لروسيا في حرب أوكرانيا عبر تزويدها طائرات مسيّرة، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، وفق ما أفاد الإليزيه.

Advertisement

ونبه ماكرون إلى خ"طورة التداعيات الأمنية والإنسانية على السواء لتزويد إيران روسيا بطائرات مسيّرة، ودعا طهران إلى أن تنهي فورا الدعم الذي تقدمه بذلك إلى الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا"، بحسب الرئاسة الفرنسية.

من جهته، أفاد مسؤول إيراني أن المحادثة الهاتفية بين ماكرون ورئيسي التي استمرت قرابة ساعة ونصف ساعة تناولت "سبل تعزيز العلاقات، ولا سيما المفاوضات الجارية (حول الملف النووي) والتطورات الإقليمية".



وأعرب ماكرون "عن قلقه بشأن المسار الحالي للبرنامج النووي الإيراني" و"ذكّر بنية فرنسا وشركائها الأوروبيين إيجاد حل دبلوماسي لهذه المسألة".



وأضافت أنه "شدد على أهمية اتخاذ طهران إجراءات خفض تصعيد ملموسة ويمكن التحقق منها، وتنفيذ التزاماتها الدولية بشكل كامل ومن دون تأخير، وكذلك الالتزامات التي تعهدت بها للوكالة الدولية للطاقة الذرية" في 4 مارس.



تأتي المكالمة بين الرئيسين مع تعثر المفاوضات بين إيران والقوى الكبرى لإحياء الاتفاق النووي الإيراني.



وكان الاتفاق قد حدّ من الأنشطة النووية الإيرانية مقابل رفع عقوبات على طهران.



وجدّد الرئيس الفرنسي التعبير عن "ارتياحه بعد الإفراج، في 12 أيار، عن مواطنين فرنسيين محتجزين في إيران"، لكنه "كرر أيضا قلقه العميق بشأن وضع الرعايا الفرنسيين الأربعة الذين ما زالوا محتجزين في إيران ودعا مرة أخرى إلى الإفراج الفوري عنهم". (الحرة)