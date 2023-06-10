23
o
بيروت
26
o
طرابلس
21
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
17
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
26
o
بشري
22
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
ماكرون يحذر إيران من تسليم طائرات مسيّرة لروسيا
Lebanon 24
10-06-2023
|
15:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إيران، اليوم السبت، إلى "أن تنهي فورا دعمها" لروسيا في حرب أوكرانيا عبر تزويدها طائرات مسيّرة، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، وفق ما أفاد الإليزيه.
Advertisement
ونبه ماكرون إلى خ"طورة التداعيات الأمنية والإنسانية على السواء لتزويد إيران روسيا بطائرات مسيّرة، ودعا طهران إلى أن تنهي فورا الدعم الذي تقدمه بذلك إلى الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا"، بحسب الرئاسة الفرنسية.
من جهته، أفاد مسؤول إيراني أن المحادثة الهاتفية بين ماكرون ورئيسي التي استمرت قرابة ساعة ونصف ساعة تناولت "سبل تعزيز العلاقات، ولا سيما المفاوضات الجارية (حول الملف النووي) والتطورات الإقليمية".
وأعرب ماكرون "عن قلقه بشأن المسار الحالي للبرنامج النووي الإيراني" و"ذكّر بنية فرنسا وشركائها الأوروبيين إيجاد حل دبلوماسي لهذه المسألة".
وأضافت أنه "شدد على أهمية اتخاذ طهران إجراءات خفض تصعيد ملموسة ويمكن التحقق منها، وتنفيذ التزاماتها الدولية بشكل كامل ومن دون تأخير، وكذلك الالتزامات التي تعهدت بها للوكالة الدولية للطاقة الذرية" في 4 مارس.
تأتي المكالمة بين الرئيسين مع تعثر المفاوضات بين إيران والقوى الكبرى لإحياء الاتفاق النووي الإيراني.
وكان الاتفاق قد حدّ من الأنشطة النووية الإيرانية مقابل رفع عقوبات على طهران.
وجدّد الرئيس الفرنسي التعبير عن "ارتياحه بعد الإفراج، في 12 أيار، عن مواطنين فرنسيين محتجزين في إيران"، لكنه "كرر أيضا قلقه العميق بشأن وضع الرعايا الفرنسيين الأربعة الذين ما زالوا محتجزين في إيران ودعا مرة أخرى إلى الإفراج الفوري عنهم". (الحرة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بالأرقام.. إليكم خارطة لتوزّع أصوات النواب بين فرنجية وأزعور
Lebanon 24
بالأرقام.. إليكم خارطة لتوزّع أصوات النواب بين فرنجية وأزعور
03:56 | 2023-06-10
10/06/2023 03:56:10
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مجدليا... أين عثرت شعبة المعلومات على القاتل؟
Lebanon 24
جريمة مجدليا... أين عثرت شعبة المعلومات على القاتل؟
05:18 | 2023-06-10
10/06/2023 05:18:52
Lebanon 24
Lebanon 24
إستعدّوا اليوم... الأمطار عائدة بغزارة
Lebanon 24
إستعدّوا اليوم... الأمطار عائدة بغزارة
05:24 | 2023-06-10
10/06/2023 05:24:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يعاود ارتفاعه.. هذا ما سجله مساء اليوم
Lebanon 24
الدولار يعاود ارتفاعه.. هذا ما سجله مساء اليوم
13:25 | 2023-06-10
10/06/2023 01:25:04
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلاميّة لبنانيّة تتقدّم بدعوى ضدّ ممثل سوريّ معروف... هذا مصيره إنّ لم يحضر إلى التحقيق
Lebanon 24
إعلاميّة لبنانيّة تتقدّم بدعوى ضدّ ممثل سوريّ معروف... هذا مصيره إنّ لم يحضر إلى التحقيق
08:23 | 2023-06-10
10/06/2023 08:23:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
23:21 | 2023-06-10
مشاهد مخيفة.. مشاجرة في الأردن تخللها دهس متعمد وأسفرت عن قتلى وجرحى!
23:00 | 2023-06-10
الهجرة غير الشرعية... هل تكون تونس "حارس بوابة" لأوروبا؟
16:44 | 2023-06-10
اتفاق الحبوب يزعج روسيا.. فهل تنسحب فعلاً؟
16:44 | 2023-06-10
فقدان أكثر من 3400 امرأة خلال 4 أشهر في هذه الدولة.. والسبب غامض!
16:00 | 2023-06-10
بعد الانتخابات.. هل تدخل علاقة واشنطن وأنقرة مرحلة التعافي؟
15:29 | 2023-06-10
محمد بن زايد يبحث مع أردوغان تعزيز العلاقات الاستراتيجية
فيديو
معلومات تنشر للمرة الأولى.. هذا ما جرى لحظة إدخال صدام حسين غرفة الإعدام ورئيس عربي بكى 3 مرات
Lebanon 24
معلومات تنشر للمرة الأولى.. هذا ما جرى لحظة إدخال صدام حسين غرفة الإعدام ورئيس عربي بكى 3 مرات
16:12 | 2023-06-09
11/06/2023 06:29:06
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مروع.. عاصفة تخطف ابن الـ 9 سنوات وتقذفه من على علو 20 قدماً شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
فيديو مروع.. عاصفة تخطف ابن الـ 9 سنوات وتقذفه من على علو 20 قدماً شاهدوا ماذا حصل
02:00 | 2023-06-08
11/06/2023 06:29:06
Lebanon 24
Lebanon 24
اعلامية لبنانية ترد على "سطحية" ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
اعلامية لبنانية ترد على "سطحية" ياسمين عز (فيديو)
08:53 | 2023-06-05
11/06/2023 06:29:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact