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عربي-دولي

مشاهد مخيفة.. مشاجرة في الأردن تخللها دهس متعمد وأسفرت عن قتلى وجرحى!

Lebanon 24
10-06-2023 | 23:21
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شهدت منطقة كريمة في مدينة إربد الأردنية شجاراً عنيفاً سقط خلاله قتيل وعدد من الإصابات وذلك جراء تعرضهم لحادث دهس.
وأكدت وكالة "عمون" الإخبارية نقلا عن مصدر أمني، وفاة رجل أربعيني وإصابة عدد من الأشخاص إثر تعرضهم لحادث دهس خلال مشاجرة في منطقة كريمة بإربد.
 
 
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وأوضح المصدر لـ"عمون"، أن المشاجرة وقعت بين عدد من الأشخاص وتم فضها والقاء القبض على الأطراف بمن فيهم الذي قام بالدهس، وبوشرت التحقيقات لمعرفة ملابسات الواقعة.
 
وشهدت منطقة كريمة تعزيزات أمنية عقب المشاجرة، فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عدد من الأشخاص، وفتحت تحقيق بالحادثة.
 
تعليق دوام مدرستين
 
 
وعلقت مديرية التربية والتعليم الدوام في مدرستي كريمة الثانوية للبنات ومدرسة عمر بن الخطاب الاساسية للبنين بالتنسيق مع الحاكم الاداري.

وقال مديرالتربية والتعليم للواء الاغوار الشمالية الدكتور ماجد لافي إن المديرية علقت الدوام حرصا على سلامة الطلبة في المنطقة لحدوث مشاجرة بين عائلتين. (روسيا اليوم + زاد الأردن)
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