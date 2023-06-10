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عربي-دولي

الهند تعلن حالة التأهب في ولايات ساحلية وتحذير من قوة إعصار "بحر العرب"

Lebanon 24
10-06-2023 | 23:31
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أعلنت السلطات الهندية حالة التأهب في ولايات جوجارات ومهاراشترا وجوا غرب البلاد ومناطق ساحلية أخرى، بعد أن حذر خبراء الأرصاد من تزايد قوة إعصار فوق بحر العرب خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة.
وطلبت السلطات من مناطق الصيد وقف عملياتها لخمسة أيام مقبلة في شرق ووسط بحر العرب وفي منطقتي ساوراسترا وكوتش، قبل وصول الإعصار بيبارجوي.

وقالت دائرة الأرصاد الهندية، التي صنفت بيبارجوي "عاصفة شديدة جدا" الساعة 03:00 بتوقيت غرينتش يوم السبت.
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ولفتت الى أن الإعصار يبعد نحو 620 كيلومترا إلى الغرب والجنوب الغربي من العاصمة المالية مومباي.


 ونقلت رويترز عن المصدر "من المرجح جدا أن تزداد قوته بشكل أكبر ويتحرك صوب الشمال والشمال الشرقي تدريجيا خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة".

وتم نشر فرق من القوة الوطنية للاستجابة للكوارث وقوة الاستجابة للكوارث بولاية جوجارات في المناطق التي يحتمل أن تتأثر بالإعصار.

وأزيلت الهياكل غير المستقرة، مثل اللافتات، وتأهبت إدارة الكهرباء لانقطاع التيار. (سكاي نيوز)
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