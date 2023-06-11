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إقتصاد

البرلمان العراقي يصوت على حصة إقليم كردستان من الموازنة

Lebanon 24
11-06-2023 | 01:01
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صوت مجلس النواب العراقي على 18 مادة جديدة في الموازنة العامة للعراق، بينها المادة 14 المتعلقة بحصة إقليم كردستان والتي تسببت في عدم توافق بين الكتل النيابية.

وتتعلق المادة 14 بإيرادات النفط في إقليم كردستان وتدقيقها من قبل ديوان الرقابة الاتحادي، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع".
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وفي 13 مارس، وافق مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون الموازنة، وأرسله إلى البرلمان للتصديق، وفقا لموقع "كردستان 24".

لكن اللجنة المالية النيابية أجرت، في 25 مايو الماضي، عدة تغييرات في المسودة، خاصة في المادتين الـ 13 والـ 14 المتعلقتين بحصة إقليم كردستان من الموازنة، بحسب الموقع ذاته.

والخميس، بدأ مجلس النواب العراقي جلسته الاعتيادية الثامنة والعشرين بحضور 258 نائبا من أصل 329، للتصويت على مشروع قانون الموازنة، قبل أن تؤجل إلى الجمعة.

واضطر رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، إلى رفع جلسات البرلمان عدة مرات، بسبب "عدم تواجد توافق سياسي بين الكتل النيابية"، قبل أن يتم التصويت على مواد الموازنة، حسب "كردستان 24".(الحرة) 

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