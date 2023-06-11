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مقتل شخص وإصابة 3 في حادث إطلاق نار بالسويد (فيديو)

Lebanon 24
11-06-2023 | 00:23
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قتل شخص وأصيب 3 آخرون في حادث إطلاق نار وقع مساء السبت بالقرب من مركز "فارستا" للتسوق جنوبي العاصمة السويدية ستوكهولم، بحسبما أعلنت عنه الشرطة السويدية.
واكدت الشرطة في بيان صحفي أنها اعتقلت شخصين على صلة بالحادث في وقت لاحق.
 
 
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وبهذا الحادث يرتفع عدد القتلى والجرحى في حوادث إطلاق النار في منطقة ستوكهولم إلى 7 في أقل من 24 ساعة.

وذكرت الإحصاءات التي جمعتها الشرطة السويدية، أنه قتل 18 شخصا وأصيب 41 آخرون في 144 حادث إطلاق نار في جميع أنحاء البلاد خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2023.

بالإضافة لذلك، تم تسجيل 10 حالات وفاة خلال تلك الفترة في منطقة ستوكهولم. (روسيا اليوم)
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