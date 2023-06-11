مقتل شخص وإصابة 3 في حادث إطلاق نار بالسويد (فيديو)

قتل شخص وأصيب 3 آخرون في حادث إطلاق نار وقع مساء السبت بالقرب من مركز "فارستا" للتسوق جنوبي العاصمة السويدية ستوكهولم، بحسبما أعلنت عنه الشرطة السويدية.

واكدت الشرطة في بيان صحفي أنها اعتقلت شخصين على صلة بالحادث في وقت لاحق.