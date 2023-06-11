بدعم من والديهم.. جنود إسرائيليون يرفضون الخدمة على الحدود المصرية لساعات طويلة

رفض جنود إسرائيليون من كتيبة "بارديلاس" المختلطة العمل في وردية مدتها 12 ساعة على الحدود المصرية في الأيام الأخيرة كما هو معتاد في القطاع، وذلك على خلفية الهجوم الذي نفذه الشرطي المصري الشهيد محمد صلاح وأسفر عن مقتل ثلاثة من زملائهم.

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وقال جنود الاحتلال للقادة في السرية إنهم غير قادرين على أداء مثل هذه المناوبات الطويلة، وأنهم قرروا رفض الخدمة بدعم من والديهم بحسب موقع "والا" العبري.

وانتقد الجنود قيادة الكتيبة التي تلزمهم بنوبات طويلة رغم الظروف الجوية، وزعموا أنهم يشعرون بعدم الجدوى عندما يكون التواجد في الميدان طويلا.





وقالوا إن إلزامهم بأداء مناوبات طويلة في ظل الظروف القائمة مخالف للأوامر، وأنهم يطالبون بتغيير فوري في الإجراءات.

وبحسب الموقع، تم تمرير التقرير بشأن رفض الجنود والمجندات الخدمة على الحدود المصرية لساعات طويلة، إلى القيادة الجنوبية بجيش الاحتلال الإسرائيلي وتقرر في نهاية الأمر تقصير فترة المناوبة من 12 ساعة إلى ثماني ساعات، وتقليل الحراسة على الحدود بموقع واحد على الأقل.

وقتل في الهجوم الذي نفذه الشرطي المصري المجندة ليا بن نون، والجندي أوري يتسحاك إيلوز، وكانا يحرسان في موقع مراقبة على الحدود، كما قتل لاحقا الجندي أوهاد داهان، وجميعهم كانوا يخدمون في كتيبة "بارديلاس". (سبوتنيك)